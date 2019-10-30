Україна не видасть Коломойського, - Рябошапка

Про це генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, відповідаючи на запитання журналіста "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я, чесно кажучи, виключаю можливість екстрадиції громадянина України в іншу країну, тому що Конституція забороняє видачу громадян України іншим державам. Неважливо, Коломойський це чи будь-яка інша людина", - сказав Рябошапка.

На зауваження журналіста про те, що Коломойський є громадянином не тільки України, генпрокурор відповів, що Україна визнає його своїм громадянином, "незалежно від того, чи є у нього два або три паспорти інших країн".

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