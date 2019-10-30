У районі Золотого-4 продовжилися заходи з розведення сил. - українська сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ провели фіксацію виконання заходів з відведення сил і засобів на вказаній ділянці.

Також у районі розведення відбулася робоча зустріч командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка та керівника української сторони СЦКК полковника Олександра Борщевського з заступником Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марком Етерінгтоном.

Вони відвідали населені пункти Катеринівка і Золоте-4, де обговорили з жителями ситуацію з безпекою. Йшлося про відновлення місцевої інфраструктури, ремонт доріг, медичне та інше забезпечення. Як стало відомо зі спілкування, місцеве населення підтримує концепцію розведення сил.

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Делегація СММ ОБСЄ візит завершила на непідконтрольній уряду України території.

Командування ООС нагадує, що Золоте-4 не входить в область розведення №2. Населений пункт був і залишається під контролем українських військ, а населення - під захистом Збройних Сил України".

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Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Водночас учасники акції "Ні - капітуляції" повідомили про обстріл у районі Золотого-4. Ці дані підтвердила українська сторона СЦКК. Однак у штабі Об'єднаних сил пояснили, що обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося.

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать в поліції і Нацгвардії.









