Відчуваю небезпеку для країни, - Корбан розкритикував формулу Штайнмаєра

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Я проти. І не тому, що я проти миру в нашій країні. Навпаки. Слова "Ми готові домовлятися хоч із чортом лисим, аби припинити безглузду загибель людей", - сказані мною в одному з давніх інтерв'ю в 2014-му. І я від них не відмовляюся. Але ці слова зовсім не означали, що ми готові були на мир з Росією за будь-яку ціну. І сьогодні особисто в мене як у людини, яка глибоко пропустила через себе гостру фазу війни, немає довіри до цієї компашки в коротких штанцях, які вважають себе вершителями доль, за повної відсутності компетенції, професіоналізму, чіткої стратегії і хоч якоїсь тактики. Зате є відчуття, що ми намагаємося намацати брід, а ведуть нас сліпі кошенята, рухомі суспільним запитом як самоціллю", - написав він.

Водночас він додав, що його політичні уподобання не змінилися і його не можна назвати прихильником Петра Порошенка або "порохоботом". За словами Корбана, для нього Порошенко - "ворог держави".

"... як будь-яка доросла людина я відчуваю небезпеку для своїх близьких. Для свого дому, для свого міста і своєї країни. А коли я чую заклики деяких посадових осіб відновити залізничне та авіасполучення з Росією, я мимоволі згадую, яких зусиль особисто мені коштувало зупинити рух поїздів з Донецька в 2014 році, щоб у мирний Дніпро та інші міста не приїхали склади озброєних людей з Якутії ... Так, війна не може тривати нескінченно. Так, нам усім потрібна спокійна, процвітаюча країна. Будь-яка війна закінчується миром. Але мир потрібно захищати зі зброєбв руках, а не з білим прапором", - написав також політик.

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