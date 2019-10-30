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30.10.19 22:12

З'їзд суддів обрав Панасюка і Широян новими членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів

З'їзд суддів 30 жовтня обрав двох нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

З'їзд суддів обрав Панасюка і Широян новими членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Ради суддів України.

Згідно з повідомленням, у ВККСУ обрано суддю Вінницького апеляційного суду Олександра Панасюка (за нього віддали свої голоси 148 суддів-делегатів з'їзду) і суддю вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Тетяну Широян (155 голосів).

"З обранням двох членів ВККС України Олександра Панасюка і Тетяни Широян суддівське співтовариство заповнило свої квоти в органі, який проводить кваліфікаційне оцінювання суддів", - йдеться в повідомленні.

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