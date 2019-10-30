Президент Чехії Земан прийняв делегацію "пропутінських" кримських татар

Присутністю на прийомі прихильники Путіна похвалилися на сторінці своєї організації в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Чехії Мілош Земан - європейський політик, який визнав Республіку Крим частиною Російської Федерації. Чеська Республіка - дружня нашій країні держава. "Кирим бірлігі" дуже цінує, що наша діяльність була помічена на міжнародному рівні. Ми дякуємо за щорічні запрошення на День Народження Чеської Республіки", - сказано в повідомленні. Там же розміщено фотографію представниці "Кирим бірлігі" Таміли Німетуллаєвої з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем.

Організація "Кирим бірлігі" грає важливу роль у пропагандистських ЗМІ РФ, висловлюючи підтримку Москві на противагу меджлісу кримськотатарського народу, - цитує "Європейська правда" чеське видання Denik N. При цьому вона не визнана в ЄС.

"ЄС і його лідери ніколи не зустрічалися з цими псевдо-представниками кримських татар і не мали відносин із ними. Для ЄС законними представниками є представники меджлісу і низки інших кримських організацій, які зараз діють або представлені в Україні", - розповів колишній прес-аташе представництва ЄС в Україні Давид Стулік.

У президента Чехії після неодноразових запитів не змогли пояснити, чому представники саме цієї організації запросили на святкування.

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Водночас прессекретар президента Їржі Овчачек не став заперечувати твердження про те, що Земан визнав Крим частиною Росії. "Люди мають різні думки. Я пережив 1980-ті, коли нас змушували мати одну думку. Я не хочу цього часу назад", - сказав Овчачек.

Міністр закордонних справ Томаш Петршічек виступив проти запрошення прокремлівських активістів: "Особисто я, наприклад, не запрошував би таких осіб на офіційний захід, який організовує міністерство закордонних справ". Він додав, що в питанні запрошень на прийом до президентського палацу, як правило, консультації з зовнішньополітичним відомством не ведуться.

Видання також з'ясувало, що запрошення на захід у президента Чехії прокремлівській організації вдалося отримати через русинських активістів.





