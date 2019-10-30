Кулебу призначено головою Комісії з питань євроатлантичної інтеграції замість Климпуш-Цинцадзе, - указ

Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України Кулебу Дмитра Івановича - Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, звільнивши від виконання цих обов'язків І.Клімпуш-Цинцадзе, - свідчить текст указу.

Цим же указом президент зобов'язав затвердити положення про Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції України, а також склад Комісії.

Указ набирає сили з моменту його публікації.

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