Путін закликав обнулити взаємні претензії Газпрому і Нафтогазу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

За його словами, питання лежить виключно у сфері суперечок арбітражного характеру.

У зв'язку з цим він назвав "абсурдним" рішення Нафтогазу вимагати у "Газпрому" $7 млрд, за те, що корпорація "займає монопольне місце на транзитному ринку".

"Хоча "Газпром" нічого не транзитує, транзитують українські компанії. Це просто абсурд! Те ж саме і в Стокгольмі", - сказав Путін.

Він вважає, що треба відмовитися від цього абсурду, а також "обнулити всі вимоги з обох сторін".

Читайте також: Кремль висунув умови для домовленостей щодо газу з Україною: Київ має відмовитися від судових претензій до "Газпрому"