Прокурор влаштував ДТП на чужому автомобілі Lexus і зняв номери з машини в Дніпрі. ФОТОрепортаж

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Зазначається, що він міг перебувати в стані алкогольного сп'яніння. Зіткнення, в результаті якого паралізувало рух електротранспорту, відбулося на з'їзді з Центрального мосту - на віадуці Мануйлівського проспекту.

Від удару машина прокурора перекинулася. Сам Дяченко не постраждав, зате встиг зняти номери зі свого Lexus, який за документами належить зовсім іншій людині.

Одним з останніх найбільш резонансних для прокурора Андрія Дяченка розслідувань у Дніпрі є справа про Центральний міст. Процес пов'язаний з безліччю скандалів - від відсутності в судах важливих документів до втручань в роботу державних дослідницьких інститутів.

Напередодні загальнодержавної переатестації прокурорів в Україні для Дяченка ситуація складається не найкращим чином.

"П'яна" ДТП навряд чи стане надбанням оновленої прокуратури, яку анонсував генпрокурор Руслан Рябошапка. При цьому очевидно, що в Дніпрі правоохоронці покривають свого колегу Дяченка. Зате на декларацію прокурора варто звернути увагу Державному бюро розслідувань.

Декларації прокурора Дяченка вкрай загадкові. Так, у 2015 році він декларував земельну ділянку площею 20 тис м2. Через рік ділянка вартістю 91,2 тис грн загадковим чином зникає. Замість цього у прокурора Дяченка з'являється дружина Марина, яка на той момент займалася перукарською справою, і оформлений на неї автомобіль MERCEDES-BENZ S350. У 2017 році в родині прокурора і перукаря з загальним доходом трохи більше 300 тис грн, з'являється другий автомобіль - NISSAN QASHQAI. Він також належить дружині Андрія Дяченка.

У 2018 році ані дружини, ані автомобілів прокурор у декларації не вказує. Замість цього будинком і машиною Lexus ES 250 того ж року випуску його забезпечує вже така собі Марина Сергіївна Рудовол.











