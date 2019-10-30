Запрошення на офіційний захід підконтрольної окупантам організації кримських татар - це провокація, - посольство України в Чехії

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві диппредставництва.

"Посольство України висловлює рішучий протест у зв’язку із запрошенням на офіційні заходи, які відбувалися 28 жовтня ц.р. на Празькому Граді з нагоди державного свята Чеської Республіки, представників псевдо-кримськотатарської організації "Кирим бірлігі", підконтрольної російській окупаційній владі в Автономній Республіці Крим", - йдеться в заяві.

Українська сторона, підкреслюється в документі, розглядає подібні дії як "чергову провокацію, метою якої є легітимізація незаконних дій Росії, спрямованих на спробу анексії суверенної території України, а також намагання зашкодити розвитку українсько-чеських відносин".

Загравання з окупантами виглядають особливо цинічними в той час, коли в окупованому Криму продовжує залишатися забороненим справжній представницький орган кримських татар – Меджліс кримськотатарського народу, а сотні кримських татарів піддаються з боку окупаційної влади переслідуванням, репресіям, арештам, катуванням та фізичному знищенню, - заявили в диппредставництві.

Посольство сподівається, що офіційні особи та органи Чеської Республіки, уряд якої разом з усім цивілізованим світом засудив окупацію Росією Автономної Республіки Крим, утримуватимуться в майбутньому від будь-яких контактів з представниками окупаційної влади та її маріонетковими організаціями.

Про те, що на прийом у Празькому Граді були запрошені "представники кримськотатарської організації Криму, яка висловлює лояльність до Росії і її президентові Володимиру Путіну" повідомило чеське видання Denik. Воно написало, що це є "великим міжнародним успіхом" цієї структури, адже президент Чехії Мілош Земан таким чином нібито визнав Крим частиною Росії.

Denik підкреслює, що "Кирим бірлігі" - маргінальна частина кримськотатарської спільноти, яка в російських і проросійських ЗМІ озвучує нібито позицію кримських татар і висловлює повну підтримку Москві, що анексувала півострів, який є частиною України.

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