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31.10.19 08:27

16 студентів із Києва отруїлися під час молодіжного форуму в Маріуполі, - прокуратура

Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом масового отруєння в м. Маріуполь студентів Української академії лідерства.

16 студентів із Києва отруїлися під час молодіжного форуму в Маріуполі, - прокуратура

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

"За попередніми даними слідства, 29 жовтня 2019 року, близько 8:00, 300 молодих людей віком від 17 до 27 років прибули до м. Маріуполь з м. Києва для участі в молодіжному форумі "Кожне завтра розпочинається вже сьогодні" та упродовж дня тричі вживали їжу, приготовлену для них на замовлення організаторів заходу одним з місцевих підприємств.

Увечері, після повернення до міста тимчасової дислокації – пансіонату "Урзуф", молодь почала скаржитися на погіршення самопочуття, нудоту, запаморочення, діарею та біль у животі. Після огляду лікарями в пансіонаті 16-х студентів терміново доставлено до міської лікарні № 4 м. Маріуполя, де їм надано першу медичну допомогу та наразі усіх постраждалих з лікарні виписано", - йдеться в повідомленні.

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За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

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