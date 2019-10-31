Укроборонпром оголосив план ліквідації спецекспортерів зброї - залишать лише двох

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу концерну.

Нагадаємо, що на сьогодні зі "старожилів" у наглядовій раді "Укроборонпрому" залишився лише Ентоні Тетер – екскерівник американського Агентства передових оборонних дослідницьких проєктів (DARPA). Президент України і Кабмін додатково призначили "спостерігати" за держконцерном Андрія Єрмака (помічник Президента), Юрія Вітренка (виконавчий директор "Нафтогазу"), Ігоря Смілянського (директор "Укрпошти) та Олега Прохоренка (колишній глава правління "Укргазвидобування").

Наглядова рада, зокрема, обговорювала реформу експорту українського озброєння. Як відомо, на сьогодні в структурі "Укроборонпрому" функціонує 6 компаній, наділених Кабінетом міністрів правом на здійснення торгівлі всіма видами озброєння і військової техніки за узгодження ліцензій з Державною службою експортного контролю. Найбільшим історично є "Укрспецекспорт", інші спецекспортери засновані як дочірні підприємства "Укрспецекспорту", хоч і працюють у рівних умовах - "Укроборонсервіс", "Прогрес", "Спецтехноекспорт", "Укрінмаш", "Промоборонекспорт".

Військово-промисловим комплексом України ще раніше ходили чутки, що новий Гендиректор Концерну планує скоротити кількість експортерів зброї до 2 компаній - і сьогодні ми отримали підтвердження цього плану. Перед вами один зі слайдів презентації про реформу "спецекспорту", представлений сьогодні наглядовій раді "Укроборонпрому":

Як видно з цього слайда, упродовж першого періоду (1 рік), "Укроборонсервіс" буде переформатовано в суто виробничу компанію (зараз підприємство, крім експорту озброєнь, здійснює ремонт зенітно-ракетної техніки Збройних сил України), на "Промоборонекспорт" очікує швидка ліквідація, поступово закриють "Укрінмаш" та "Прогрес", залишивши тільки двох найбільших на сьогодні експортерів - "Укрспецекспорт" та "Спецтехноекспорт".

Як ви пам'ятаєте, буквально тиждень тому концерн звільнив керівників цих підприємств - Сергія Проскуркіна і Владислава Бельбаса - і оголосив конкурси для призначення нових директорів.

Більш революційним видається план "Укроборонпрому" отримати власні повноваження на експорт і поступово, вже на другому етапі реформи (через 1-2 роки після завершення скорочення експортерів) стати основним торговим домом державного ВПК.

Невідомо, чи допоможе скорочення експортерів збільшити експорт "Укроборонпрому" вп’ятеро до 2025 року, як це вже озвучував Айварас Абромавичус, але сподіваємося, що розуміючи важливість Extended media support - посиленої медіапідтримки - як зазначено внизу на тому ж слайді, "Укроборонпром" прокоментує реформу експорту.