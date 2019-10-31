США мають намір перешкоджати будівництву "Північного потоку-2", - Держдеп

Про це заявив заступник держсекретаря США Джон Салліван 30 жовтня на слуханнях у комітеті із закордонних справ Сенату, трансляція велася на сайті Сенату, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Він сказав, що перешкоджання будівництву цього газопроводу є першочерговим завданням США.
"Це будівництво є формуванням Росією залежності для контролю [над країнами ЄС]. Завершення будівництва цього другого трубопроводу забезпечить [Росії] величезний важіль тиску", - сказав Салліван.
Він заявив, що влада США хоче допомогти Україні, зокрема шляхом можливої зупинки будівництва, щоб транзит газу через українську територію зберігся.