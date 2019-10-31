Ворог за добу 19 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ, зафіксовано вогневу активність снайперів, втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також було зафіксовано і вогневу активність ворожих снайперів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів:

- поблизу Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- п'ять разів неподалік Водяного, що на Приазов'ї - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 13 обстрілів:

- шість разів поблизу Кримського - з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- поблизу Новотошківського - з мінометів калібру 120 мм;

- біля Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;

- неподалік Луганського - зі стрілецької зброї;

- поблизу Південного - з СПГ, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- у районі Троїцького - зі станкових протитанкових гранатометів;

- поблизу Новолуганського - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- біля Горіхового - з мінометів калібру 82 мм.

"Учора, 30 жовтня, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

У штабі також повідомили, що від початку поточної доби противник вогневої активності не виявляв. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.