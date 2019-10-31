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31.10.19 07:38

Ворог за добу 19 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ, зафіксовано вогневу активність снайперів, втрат немає, - штаб ОС

30 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню.

Ворог за добу 19 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ, зафіксовано вогневу активність снайперів, втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також було зафіксовано і вогневу активність ворожих снайперів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів:

- поблизу Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- п'ять разів неподалік Водяного, що на Приазов'ї - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 13 обстрілів:

- шість разів поблизу Кримського - з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Новотошківського - з мінометів калібру 120 мм;
- біля Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;
- неподалік Луганського - зі стрілецької зброї;
- поблизу Південного - з СПГ, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- у районі Троїцького - зі станкових протитанкових гранатометів;
- поблизу Новолуганського - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- біля Горіхового - з мінометів калібру 82 мм.

"Учора, 30 жовтня, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

У штабі також повідомили, що від початку поточної доби противник вогневої активності не виявляв. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ворог за добу 19 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ, зафіксовано вогневу активність снайперів, втрат немає, - штаб ОС 01

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