Поки не буде поважати територіальну цілісність сусідніх держав: у США схвалили резолюцію проти участі РФ у G7

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомляється в середу, 30 жовтня, на сайті автора резолюції - члена Демократичної партії, що представляє в Конгресі штат Нью-Джерсі, Альбіо Сайреса.

Умовою для участі Росії в майбутніх самітах G7 є повага нею територіальної цілісності сусідніх держав і стандартів демократичного суспільства, йдеться в повідомленні.

"Коли Росію після її агресивних дій в Україні виключили в 2014 році з "Групи восьми", сім країн, які залишилися, узгодили низку умов, які мають бути дотримані для того, щоб Росії дозволили брати участь у майбутніх самітах. Росія не виконала жодної з цих умов і почала проявляти ще більшу агресію в Україні і підривати демократію в інших країнах, включно зі США", - заявив у зв'язку з цим конгресмен Сайрес.

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Політик представив цю резолюцію, яка передбачає заборону на участь Росії в самітах країн "Великої сімки", у серпні 2019 року, після того як президент США Дональд Трамп заявив про своє бажання запросити президента Росії Володимира Путіна на наступний саміт G7. Крім іншого, резолюція висловлює підтримку Україні та засуджує дії Росії в Криму.