Окупанти пригрозили жителям Керчі відповідальністю за святкування Геловіну

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Керчь.ФМ із посиланням на т.зв. адміністрацію міста.

"Шановні мешканці Керчі та гості міста! У соціальних мережах поширюється інформація про проведення 31 жовтня масового заходу у вигляді ходи, присвяченої Геловіну. Інформуємо, що в адміністрацію міста повідомлень про проведення цього масового заходу не надходило, погоджень на його проведення не видавалося.

У зв'язку з цим, щоб уникнути настання адміністративної відповідальності, рекомендуємо утриматися від участі в неузгодженому масовому заході".

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