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31.10.19 08:19

Зеленський сьогодні зустрінеться зі Столтенбергом і візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО

31 жовтня Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО в Києві.

Зеленський сьогодні зустрінеться зі Столтенбергом і візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Засідання відбудеться в рамках візиту в Україну Північноатлантичної ради Альянсу, яка напередодні, 30 жовтня, відвідала м. Одесу.

Планується також окрема зустріч Глави держави з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Засідання Комісії Україна-НАТО заплановано на 9:30 (Виступи Президента України та Генерального секретаря НАТО на початку засідання транслюватимуться в пресцентрі, а також на офіційній сторінці Офісу Президента у фейсбуці).

Об 11:00 - зустріч Президента України та Генерального секретаря НАТО з представниками ЗМІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не має права голосу в питанні вступу України в НАТО, - Столтенберг

Акредитовані представники ЗМІ запрошуються з 9:00.

Місце проведення: Маріїнський палац.

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