Зеленський сьогодні зустрінеться зі Столтенбергом і візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.
Засідання відбудеться в рамках візиту в Україну Північноатлантичної ради Альянсу, яка напередодні, 30 жовтня, відвідала м. Одесу.
Планується також окрема зустріч Глави держави з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Засідання Комісії Україна-НАТО заплановано на 9:30 (Виступи Президента України та Генерального секретаря НАТО на початку засідання транслюватимуться в пресцентрі, а також на офіційній сторінці Офісу Президента у фейсбуці).
Об 11:00 - зустріч Президента України та Генерального секретаря НАТО з представниками ЗМІ.
Акредитовані представники ЗМІ запрошуються з 9:00.
Місце проведення: Маріїнський палац.