Сертифікація педагогів: сьогодні вчителі складатимуть незалежне тестування

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті УЦОЯО.

"Допуск учасників сертифікації до пунктів тестування здійснюватиметься з 10:15 до 10:50. Тестування розпочнеться об 11:00. Для входу до пункту тестування учасник сертифікації повинен мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та лист-виклик. Лист-виклик необхідно самостійно роздрукувати із кабінету учасника сертифікації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що учасники сертифікації, документи яких містять розбіжності в персональних даних, мають також надати відповідний документ, що підтвердить ці зміни.

Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, не дає права на допуск учасників до пункту тестування.

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"Рекомендуємо також взяти із собою дві-три ручки із чорнилом насиченого чорного кольору та дві-три ручки з чорнилом чорного кольору, а також, за бажанням, маленьку прозору пляшку (без етикетки) з питною водою", - йдеться в повідомленні.

Тестування фахових знань і вмінь учителів початкових класів триватиме 180 хв. Тест складається зі 100 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту незалежного тестування, – 100.

В УЦОЯО нагадали учасникам сертифікації, що в аудиторії пункту тестування інструктори мають видати Картку учасника сертифікації. Відповідальний за пункт тестування зробить відмітку про проходження незалежного тестування в Картці учасника сертифікації: "Не залишайте пункт тестування без проставлення відмітки в Картці учасника сертифікації!".

По завершенню роботи над тестом учасники сертифікації мають здати старшому інструктору бланки відповідей та зошити із завданнями тесту, що відразу вкладаються до пакета для відправлення матеріалів.