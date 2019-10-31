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31.10.19 09:05

Українська сторона СЦКК закликає спостерігачів ОБСЄ зафіксувати факти порушень режиму "тиша" з боку найманців РФ на Донбасі, - пресцентр ООС

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) на Донбасі повідомила про порушення режиму припинення вогню з боку найманців РФ і звернулася до представників СММ ОБСЄ для фіксації обстрілів.

Українська сторона СЦКК закликає спостерігачів ОБСЄ зафіксувати факти порушень режиму "тиша" з боку найманців РФ на Донбасі, - пресцентр ООС

Про це йдеться в повідомленні на сторінці штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що противник знову порушив режим припинення вогню. Зокрема, вчора російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм. Обстріли зафіксовано поблизу населених пунктів Кримське (4 рази), Новотошківське, Зайцеве Північне та Оріхове. Загалом противник випустив 8 мін з мінометів калібру 120 мм та 39 мін з мінометів калібру 82 мм. Українська сторона СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень встановленого режиму "Тиша" з боку збройних формувань Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

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Українська сторона СЦКК закликає спостерігачів ОБСЄ зафіксувати факти порушень режиму тиша з боку найманців РФ на Донбасі, - пресцентр ООС 01

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