Кримського активіста Мустафаєва в СІЗО тримають в умовах тортур, - адвокат

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це розповіла адвокатка Мустафаєва Ліля Гемеджі.

За її словами, Сервера Мустафаєва і ще одного заарештованого утримують у камері загальною площею чотири квадратні метри.

"Умови утримання Сервера нелюдські, згідно з європейською конвенцією з прав людини - умови для тортур. Камера, в якій утримується мій підзахисний - 4 квадратні метри. Після мого попереднього відвідування Сервера утримують там не одного, до нього помістили ще одного слідчо-заарештованого, і, відповідно, на кожного з них припадає по два квадратні метри, це з урахуванням встановлених ліжок, з урахуванням так званого санвузла, причому не огородженого, з урахуванням раковини, і столика, на якому вони мають обідати", - розповіла адвокатка.

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З'ясувалося, підкреслила Гемеджі, що за документами Сервера утримують у транзитній камері, в камері загального утримання, а фактично його утримують в іншій камері.

"Сервер написав три скарги на начальника СІЗО Краснодара. Ми розглядаємо це як один з елементів тиску, який почався в СІЗО Сімферополя. З огляду на правозахисну діяльність Сервера і його знання, це спроба ізолювати його від людей, яким він може допомагати. На сьогодні невідомо, коли його етапують у Ростов-на-Дону", - зазначила Ліля Гемеджі.

Нагадаємо, 4 вересня 2018 року підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на 12 діб кримськотатарського активіста Марлена Мустафаєва, у якого вранці російські силовики провели обшук. За версією слідства, Мустафаєв в серпні 2014 опублікував на своїй сторінці в Facebook пост з символікою організації "Хізб ут-Тахрір", яку визнали незаконною в Росії і окупованому нею Криму.