Приїзд Північноатлантичної ради НАТО - важливий прояв солідарності з Україною, - Яценюк

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту", про це написав у своїй замітці на Facebook 31 жовтня прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "НФ" Арсеній Яценюк.

"Хто досі не усвідомив факту системної війни Росії проти НАТО, є або сліпцем, або недругом для всього західного союзу вільних націй", - зазначив Яценюк.

Він підкреслив, що приїзд до України Північноатлантичної ради, керівного органу НАТО - важливий вияв солідарності з Україною: "Ми вдячні за це".

Водночас, наголосив лідер "НФ", приїзд Генерального секретаря НАТО і високих представників держав-членів Альянсу до України - не лише привід для компліментів: "Україна має прямо сказати партнерам про велику загрозу і небезпеку, яка нависла над нами всіма".

Ця загроза, наголосив він, походить від браку єдності між союзниками.

Яценюк підкреслив, що той, хто сьогодні чинить перешкоди і блокує повноцінну політичну підтримку України, "працює проти всього Альянсу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО щодо України, - Сійярто

"Той, хто примирливо заграє з Москвою, намагаючись використати нашу біду у власних інтересах, не здобуде жодної вигоди, але завдасть непоправної шкоди миру і безпеці всієї Європи", - наголосив лідер "НФ".

"Грізна та агресивна армада, яка прагне відновлення колишніх сфер впливу радянської імперії, змете двері, які Альянс тримає зачиненими для України та Грузії", - підкреслив він.

Натомість, наголосив лідер "НФ", єдність НАТО, тверда політична воля і чіткий план, як здійснити вступ наших держав до Альянсу, "здатні зупинити ворога і запобігти корозії та руйнації Альянсу".

"Візит до України - це можливість для наших союзників усвідомити свою відповідальність перед історією. Почуйте у наших словах надію великого народу, який захищає і вас", - написав Яценюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський сьогодні зустрінеться зі Столтенбергом і візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО