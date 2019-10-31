Богдан про Данилюка: "Ми були занадто тісні для такого впливового політика"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "УП".

"Ну взагалі в нашу команду Олександра Данилюка привів я. Ми з ним давним-давно знайомі, ще багато років тому. Питання було не в ефективності. Питання було в тому, що Саша весь час себе бачив в різних місцях, але не в тому, де він перебував.І він не робив поточну роботу, він здійснював стратегічне планування життя держави, а заодно і світу", - зазначив Богдан

За його словами, можливо, свої організаторські здібності він у майбутньому як великий політик зможе реалізувати.

"Ми були занадто малі, занадто тісні для такого впливового політика", - підсумував глава ОП.

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Нагадаємо, 27 вересня Данилюк написав заяву про відставку з посади Секретаря РНБО.

30 вересня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Данилюка з посади Секретаря РНБО.

Олександр Данилюк заявив, що відхід з поста Секретаря РНБО України - його особиста ініціатива: "Мені просто не цікаві підкилимні ігри, які ведуть деякі персонажі".