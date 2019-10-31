Садовий виступив проти передачі львівського аеропорту в концесію: Якщо державі складно управляти, то місто готове взяти його в комунальну власність

Про це він сказав на Львівському безпековому форумі, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, Львівська міськрада готує відповідне звернення до президента і Кабміну.
Про ідею передати львівський і ще 3 аеропорти в концесію вчора на Маріупольському форумі заявив міністр інфраструктури Криклій.
Садовий нагадав, що ця ідея належить ще попереднього уряду, тому він сподівається, що новий Кабмін ще не розібрався в ситуації.
"Я був шокований (цією заявою .- Ред.)", - сказав він.
За словами мера Львова, львівський аеропорт зараз показує найбільший приріст пасажиропотоку в Україні – понад 40%. Підприємство є прибутковим, тому немає сенсу передавати його в концесію.
До того ж Садовий наголосив на стратегічному значенні аеропорту.
"Це Яворівський полігон, це перекидання людей і техніки ... Навряд чи у воєнний час буде можливість точно проконтролювати, кому перейде в руки аеропорт", - сказав мер Львова.
Садовий заявив, що якщо державі складно управляти львівським аеропортом, то місто готове взяти його в комунальну власність.