"Україна готова до переходу на новий рівень", - Зеленський запропонував НАТО розглянути можливість приєднання Києва до програми розширених можливостей Альянсу. ВIДЕО

"Пропонуємо предметно розглянути приєднання України до програми розширення можливостей НАТО. Упевнений, що Україна готова до переходу на цей новий рівень", - сказав він, відкриваючи засідання комісії Україна-НАТО в Києві, передає Цензор.НЕТ.

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Зеленський також висловив сподівання, що підписаний у 2016 році Комплексний пакет допомоги НАТО буде оновлено й розширено за рахунок додаткових проєктів.

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"Ми вдячні, що Альянс продовжує надавати нам політичну і практичну допомогу, особливо в реформуванні сектору безпеки та оборони. Ми прагнемо поглибити співпрацю для зміцнення обороноздатності", - зазначив президент.