"Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо мирного вирішення конфлікту",- Столтенберг. ВIДЕО

"Президент Зеленський і уряд України мають потужний народний мандат на впровадження широкомасштабних реформ. Україна зараз досягає євроатлантичних принципів і стандартів для того, щоб задовольнити очікування свого населення", - сказав він під час засідання Комісії Україна-НАТО в Києві, передає Цензор.НЕТ.

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Столтенберг також наголосив, що Мінські домовленості мають виконуватися повною мірою всіма сторонами, і НАТО очікує, що Росія буде виконувати свої зобов'язання за цими угодами.

"Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо мирного вирішення конфлікту, і ми високо цінуємо ваше лідерство і ваші зусилля. НАТО підтримує Україну політично та практично, допомагаючи підсилити оборонні інститути, Збройні сили України", - підкреслив генсек Північноатлантичного альянсу.

За словами Столтенберга, в середу Північноатлантична рада побувла у Військово-морській академії ВМС ЗСУ в Одесі, яку підтримують члени Альянсу, і їх вразила цяустанова і люди, з якими вони зустрілися.

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