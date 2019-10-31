Кабмін вирішив скоротити штат РДА на 18,4 тис. позицій, - Дубілет

"Ми скорочуємо штат районних державних адміністрацій (РДА) на 18 449 позицій... Рішення про скорочення було непростим, але необхідним. Ми маємо суттєво підвищити ефективність роботи державних органів", - написав Дубілет на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що протягом останнього місяця уряд провів аналіз усіх функцій РДА.

"Всього в РДА ми нарахували їх 111 за 11 напрямками. Кожен з цих напрямків ми розклали на атоми. До обговорення ми залучили всі профільні міністерства, а також співробітників ОДА і РДА", - додав він.

Дубілет зазначив, що таке скорочення пов'язане з низкою причин, а саме: частина функцій дублюються з об'єднаними територіальними громадами (ОТГ); частина функцій виявилися застарілими і неефективними; частину функцій можна перенести на більш високий рівень; а частина функцій будуть об'єднуватися.

Водночас міністр зазначив, що для мінімізації негативних наслідків для тих, хто потрапляє під скорочення, буде вжито низку заходів. Зокрема, такі співробітники отримають повідомлення за 2 місяці, а також їм будуть виплачені всі компенсаційні витрати, зокрема за невикористані щорічні відпустки.

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Також разом зі Службою зайнятості уряд працює над тим, щоб знайти кожному держслужбовцю нову роботу, до моменту звільнення.

"Кожного буде супроводжувати кар'єрний радник, який складе індивідуальний план працевлаштування. Пошук роботи, проведення професійного навчання, і навіть підготовка особи до започаткування власного бізнесу будуть проводитися із залученням найширшого кола організацій — бізнесу, ОТГ, профільних асоціацій тощо. Для цього всі співробітники будуть запрошені пройти профілювання", - зазначив міністр.

Крім того, разом з Міністерством цифрової трансформації і Міністерством економіки уряд вже в січні має намір запустити курс з ІТ-грамотності, що дозволить держслужбовцям безкоштовно навчитися цифровим навичкам і стати більш конкурентоспроможними на ринку праці.

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"Повторюся, це болюче, але необхідне рішення. Я вважаю, що уряд мав проводити ці скорочення більш плавно останні 2 роки (з ходом децентралізації). Однак, на жаль, цього не робилося - можливо, через вибори", - наголосив Дубілет.