У справі MH17 можуть з'явитися нові підозрювані, - засновник Bellingcat Гіґґінс

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс.

"Це не початок останнього акту спектаклю, але кінець першого", - описав Гіґґінс початок судового процесу, який стартує в березні наступного року.

Засновник Bellingcat зазначив, що він і його команда добре обізнані про структуру, яка привела до катастрофи МН17.

"У нас немає конкретних імен тих, хто натиснув на кнопку, і в якомусь сенсі це не найважливіше, тому що вони є частиною структури управління, яка привела їх до натискання кнопки, і вся ця структура винна в тому, що сталося. Ми маємо дуже чітке уявлення про цю структуру - хто і за що відповідав. Я впевнений, що Міжнародна спільна слідча група (JIT) ще краще усвідомлює все це", - сказав Гіґґінс.

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Він також припускає, що в справі МН17 можуть з'явитися нові підозрювані.

"Я не знаю щодо свідків та інших подібних деталей, але, можливо, більшість людей будуть звинувачені ще до початку судового процесу в березні 2020 року. Це буде тривалий процес, я очікую, що перше засідання буде швидше адміністративним, а власне розгляд справи по суті почнеться пізніше", - зазначив засновник Bellingcat.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

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Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

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