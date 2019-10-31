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31.10.19 11:01

Столярчук просить Окружний адмінсуд Києва поновити його на посаді заступника генпрокурора

До Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) надійшов позов колишнього заступника Генерального прокурора Юрія Столярчука до Генеральної прокуратури України щодо звільнення його з посади.

Столярчук просить Окружний адмінсуд Києва поновити його на посаді заступника генпрокурора

"Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ Генерального прокурора від 25 вересня 2019 року про звільнення його з посади заступника Генпрокурора. Водночас позивач просить поновити його на зазначеній посаді", - повідомляє пресслужба ОАСК, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в цій адміністративній справі.

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Як повідомлялося, Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив з посад заступників генпрокурора Сергія Кізя та Юрія Столярчука. Столярчук був призначений заступником Генпрокурора в березні 2015 року, а Кізь - у липні 2019 року. 28 жовтня Кізь звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про незаконність його звільнення. На цей момент суд розглядає питання про відкриття адміністративного провадження.

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