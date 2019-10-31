Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

"Ну ми ж не комісія з етики, моралі. Її ж скасували", - сказав Корнієнко, відповідаючи на запитання про можливі санкції.

Депутат також вважає втручанням в особисте життя зйомку особистого листування депутатів у залі засідань Ради.

"У нас є стаття в Кримінальному кодексі про втручання в особисте життя, тому я б радив парламентським фотокореспондентам бути уважнішими до того, що вони роблять. В якийсь момент це може викликати реакцію. Те, що так робили раніше, не означає, що це правильно", - заявив політик.

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Нагадаємо, журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

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