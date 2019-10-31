Іноземець, підозрюваний у нападі на співробітника АП Бухтатого, після чого той помер, постане перед судом, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.
"Обвинувальний акт щодо підозрюваного за ч. 2 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя особи, яка зазнала нападу) скеровано до Шевченківського райсуду столиці для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави.
Матеріали щодо іншого нападника виділено в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування в якому триває.
Нагадуємо, тіло співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого знайшли в Шевченківському відділі Києва вранці 14 березня. Бухтатий був головним консультантом департаменту інформаційної політики АП.
Як повідомлялося, ввечері 13 березня на вулиці Багговутівській у Києві підозрюваний і його спільник напали на незнайому їм людину, кілька разів ударили по голові, відібрали телефон і банківські картки. Зранку тіло потерпілого знайшли перехожі.