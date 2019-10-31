Спостерігачі ОБСЄ зафіксували обстріл на ділянці розведення військ під Петрівським 29 жовтня

Як повідомляється у щоденному звіті СММ ОБСЄ, спостерігачі зафіксували застосування стрілецької зброї неподалік Петрівського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"29 жовтня, патрулюючи орієнтовно за 2 км на північ від Петрівського, спостерігачі чули постріли і черги зі стрілецької зброї приблизно за 2-4 км на північний захід (за оцінкою, в межах ділянки розведення)", - зазначається у звіті місії.

При цьому спостерігачі не уточнювали, яка зі сторін відкрила вогонь.

Також спостерігачі повідомили, що, перебуваючи на тому ж пункті спостереження, чули обстріли за межами ділянки розведення сил.

"Здійснюючи нагляд з цієї ж позиції і приблизно за 2 км на північний схід від н.п. Богданівка (підконтрольний уряду, 41 км на північний захід від Донецька), команди місії чули 42 постріли і черги зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета, а також 8 вибухів невизначеного походження (усі, за оцінкою, за ділянкою розведення, але в межах 5 км від її краю)", - повідомляє СММ.

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У щоденному зведенні штабу ООС за 29 жовтня обстріли в районі Петрівського не вказуються - у ньому згадано лише вогонь під Богданівкою, за межами ділянки розведення військ.

Як відомо, найпершою умовою для початку розведення сил і засобів на Донбасі є 7-денне дотримання на ділянці режиму тиші.

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що розведення сил у районі Петрівського заплановане на 4 листопада.