50% всіх твітів про вакцинацію виходило від російських тролів і ботів, - Супрун пояснила, звідки взялися міфи про шкоду імунізації

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це на Львівському безпековому форумі сказала ексміністрерка охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Між 2014 і 2017 роками 50% всіх твітів про вакцинацію виходило від російських тролів і ботів. Це створило відповідну атмосферу і популяризувало питання: чи потрібна вакцинація", - сказала Супрун.

Вона нагадала, що охорона здоров'я і питання вакцинації є частиною національної безпеки.

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Нагадаємо, раніше Супрун повідомила, що прийнятий ВР законопроєкт №1076 "Про зміни в закон "Про державні закупівлі" може позбавити українців життєво необхідних ліків і вакцин.