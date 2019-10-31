"Метінвест" з 2012 року нарощував інвестиції в екопроєкти попри спад у виробництві, - Риженков

Про це заявив керівник "Метінвесту" Юрій Риженков у ході European Steel Conference, організованої однією з найбільш авторитетних консалтингово-аналітичних компаній в металургійній галузі World Steel Dynamics спільно з GMK Center, пише uaprom.info.

Зокрема, в 2012 році при випуску сталі в обсязі 16,246 млн т на екопроєкти і операційні витрати природоохоронної спрямованості було направлено $146 млн, в 2013 році (при виплавці 16,211 млн тонн сталі) - $148 млн, 2014 рік (13,163 млн т) - $226 млн, 2015 рік (11,648 млн тонн) - $207 млн, 2016 рік (12,284 млн тонн) - $231 млн 2017 рік (11,287 млн ​​тонн) - $ 249 млн і 2018 рік (11,428 млн тонн) - $ 347 млн. Уточнюється, що в 2018 року тільки капінвестиції екологічного спрямування становили $ 117 млн, що становить 31% всіх капінвестицій в Україні за рік.

В цілому на сьогодні група реалізує 149 соціальних і екологічних проєктів на своїх підприємствах.