Нова влада мало говорить про інтеграцію в НАТО. Має бути зрозуміло, що Україна хоче ПДЧ, - Єлісєєв

Про це він заявив в ефірі "Прямого", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас було обрано новий парламент, президента, уряд. Незрозуміла дискусія. В риториці дуже мало питань, що стосуються інтеграції до НАТО", - зазначив Єлісєєв.

Він наголосив, що треба підтвердити, що Україна хоче отримати План дій щодо членства.

"Чому це важливо? Тому що навіть у штаб-квартирі НАТО… я хотів би послатися на заяву заступника генсека НАТО, така була Геттемюллер, яка у 18 році сказала, що з усіх країн, які прагнуть членства в НАТО, тільки щодо України не зрозуміло, чи вона хоче ПДЧ, чи не хоче ПДЧ. Тому для нас це важливо. І йдеться не про заявку, а про підтвердження, що ми хочемо ПДЧ. Що таке ПДЧ? Це те, що коли Україна виконає відповідні критерії, то ми можемо стати членом НАТО. Тому що саме через ПДЧ всі останні розширення НАТО відбувалися, саме через цей інструмент. Тобто йдеться про гарантію", - додав Єлісєєв.

Він також звернув увагу на те, що важливим є і зобов'язання НАТО прийняти Україну до Альянсу.

"І друге, що важливо, – це зобов’язання з боку НАТО нас прийняти в НАТО. Тому що зараз зобов’язання на нашій стороні. А ми би хотіли, щоб і НАТО теж мало певні зобов’язання. І це не технічне питання, а це питання політики, великої політики. І ви знаєте, як чутливо до цього питання ПДЧ ставляться деякі партнери, особливо скептично налаштовані країни або країни, які бояться Путіна, Російської Федерації. Тому я не згоден з тим, що це питання технічне. Це питання абсолютно політичне. І для нас потрібно, щоб ми всередині консенсусно підтвердили: так, ми хочемо ПДЧ.

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Але, на жаль, коли відбувається така дискусія, одні кажуть, що нам треба ПДЧ, а інші кажуть, що навіть не треба нічого робити – ні заявки, нічого. То, звичайно, підігруємо позиції Москви і підігруємо позиції скептиків. Подивіться, зараз Угорщина каже: ми будемо далі блокувати, і в Україні не зрозуміло, що відбувається – хочуть вони ПДЧ чи не хочуть. Поки що немає консенсусу… На мій погляд, зараз дуже позитивна ситуація", - розповів Єлісєєв.

Він зауважив, що суспільство більшістю підтримує членство України в НАТО.