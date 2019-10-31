Завдяки допомозі НАТО Україні вдалося зміцнити захист від гібридних загроз і кібератак, - Столтенберг

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер генсек альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції в Києві.

"Це дало змогу досягти відчутних результатів. Надається допомога пораненим, вдалося зміцнити захист від гібридних загроз і кібератак", - сказав він.

Крім того, за словами генсека, "радники НАТО щоденно надають допомогу у процесі реформ".

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Він нагадав, що через трастові фонди вдалося направити майже 40 млн євро на надання підтримки Україні у військовій сфері.

Трастові фонди НАТО - це специфічний механізм допомоги країнам поза блоком, який добровільно фінансують окремі члени альянсу та їхні союзники.

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Велика частина цих фондів була запущена у вересні 2014 року після Уельського саміту НАТО як відповідь на агресивні дії Росії проти України.