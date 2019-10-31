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31.10.19 12:37

"Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі": Столтенберг процитував у Раді Шевченка і закликав депутатів "не спати"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи у Верховній Раді, процитував рядки з вірша Тараса Шевченка "Минають дні, минають ночі".

"Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі": Столтенберг процитував у Раді Шевченка і закликав депутатів "не спати"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"НАТО підтримує вас, оскільки ми поділяємо одні і ті самі цінності, любов до свободи і демократії, повагу до прав людини та верховенства права", - зазначив Столтенберг, звертаючись до депутатів.

Після цього він процитував рядки з твору Шевченка:

"Страшно впасти у кайдани,
Умирать в неволі,
А ще гірше – спати, спати
І спати на волі".

За словами Столтенберга, свобода є не тільки правом, але і зобов'язанням діяти не тільки у власних інтересах, а й в інтересах усіх людей. Він закликав нардепів працювати разом на благо народу, незалежно від партійної належності.

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"Ви не спите, ви стоїте за своє майбутнє, а НАТО стоїть разом з вами", - підсумував він.

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