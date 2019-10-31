Уроки історії, розуміння і заперечення загроз, морська стратегія, критична інфраструктура, - у Львові триває безпековий форум

Відкрили форум співголови та модератори цьогорічного форуму Оксана Сироїд, лідерка партії "Об’єднання "Самопоміч" та Бен Годжес, генерал у відставці, екс-командувач ЗС США в Європі.

Оксана Сироїд у вітальній промові наголосила на важливості тематики цьогорічного форуму через російську агресію та згадала слова Ніколи Макіавеллі, який говорив, що кожен правитель для того, щоб бути успішним, щоб захистити себе і свою країну, має знати історію і географію, щоб не повторювати помилок.

Генерал Бен Годжес наголосив на важливості експертного формату форуму і участі молоді.

Оксана Сироїд нагадала, що форум проводиться вже втретє у Львові.

"Перший форум — це було народження. Торік відбулось хрещення, бо ми отримали хрещеного батька форуму: генерал Годжес став співголовою форуму. А цього року ми стали дорослими. Форум знаходить нових партнерів, спікерів. Хочу за це усім вам подякувати", - зазначила Оксана Сироїд.

У рамках Львівського Безпекового форуму заплановані вісім дискусійних панелей.

31 жовтня відбудуться дискусії:

- Історія: чи вивчили ми її уроки?

- Розуміння та заперечення загроз

- Морська стратегія в Балто-Чорноморському регіоні: гарантування безпеки через систему міжнародного права

- Відповідь на загрозу: військовий вимір;

На 1 листопада заплановані дискусії:

- Майбутнє Балто-Чорноморського регіону очима молоді

- Українські військовополонені: без статусу, але з надією повернутися додому

- Медіа як критична інфраструктура

- Критична інфраструктура: стабільність чи небезпека?

У форумі беруть участь понад 200 експертів та посадовців з більш, ніж з 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини тощо.

Експерти роздумуватимуть над тим, як захистити критичну інфраструктуру – інформаційний і кіберпростір, важливі об’єкти життєзабезпечення, економіку та політичну систему від агресивних дій Росії спрямованих проти України та Заходу.

У фокусі дискусій також - формула Штанмаєра, особливий статус Донбасу, Україна – в епіцентрі американського конфлікту, російські виклики для Балто-Чорноморського регіону.

Організатори форуму: ГО "Інститут Просвіти", Український католицький університет, КУ "Інститут міста" та Львівська міська рада. Львівський безпековий форум відбувається за підтримки Фонду Ганса Зайделя, Фонду Чорного моря Німецького фонду Маршала, Центру Інформації та документації НАТО в Україні та Міжнародного фонду Відродження.

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