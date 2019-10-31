Спецрежим "Жовтий": штаб ОС роз'яснив порядок перетину блокпостів представниками вітчизняних та зарубіжних ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, як зазначили у відомстві, робота ЗМІ в районі проведення операції жодним чином не припиняється.

Співробітники регіональних ЗМІ Донеччини та Луганщини перетинають блокпости, а також вільно переміщуються в межах цих областей на підставі журналістських посвідчень (при наявності паспорта з реєстрацією). Наявність прескарток для цього не потрібна, за виключенням роботи згаданих ЗМІ в районах виконання бойових завдань силами ООС. У цих випадках журналіст повинен мати прескарту встановленого зразка (із зазначенням П.І.Б, номера картки та терміну дії).

Перетин блокпостів представниками інших (загальнонаціональних та іноземних ЗМІ) здійснюється за пред’явлення прескарти ООС встановленого зразка (П.І.Б, номер прескарти, термін дії), а також документів, що підтверджують особу. Для водіїв транспортних засобів, які здійснюють перевезення журналістів наявність прескарти не обов’язкова. Підставою для пропуску таких осіб є паспорт громадянина України.

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У разі, якщо журналіст поки не має прескарти, але прямує автотранспортом до пресцентру Штабу операції до м. Краматорськ (Центр цивільно-військового співробітництва) з відповідною знімальною (технічною) апаратурою, для акредитації та отримання прескарти, контактна особа в пресцентрі підтвердить інформацію про акредитацію журналіста. З метою оперативного врегулювання подібних ситуацій, та недопущення затримання на блокпості таких працівників ЗМІ, відповідні служби, які здійснюють контроль перетину блокпостів поінформовані у встановленому порядку.

"У всіх інших випадках, а також у разі виникнення позаштатних ситуацій та проблем з перетином блокпостів, просимо журналістів оперативно зв’язуватися з представниками пресцентру Штабу операції.

Контактний телефон пресцентру ОКП ОС для акредитації (м. Краматорськ) (цілодобово): +3(8098)671-30-40.

Контактний телефон пресцентру ОКП ОС (цілодобово): +3(8068)187-93-57", - йдеться в повідомленні.