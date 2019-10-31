Україна має впровадити рекомендації Венеціанської комісії щодо прав нацменшин, - Столтенберг

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Столтенберг сказав на пресконференції в Києві.

"Як ви знаєте, я постійно кажу про важливість прав меншин. Усі союзники погодилися, що Україна має повністю впровадити всі рекомендації Венеціанської комісії", - заявив Столтенберг.

Він зазначив, що питання меншин постійно непокоїть Угорщину - члена НАТО.

Генсек додав, що від України залежить впровадження рекомендацій Венеціанської комісії, а також зазначив, що почув від української сторони про впровадження 6 із 7 рекомендацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Венеціанська комісія прибула в Україну для оцінки закону про мову.

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