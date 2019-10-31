Секс-скандал у Раді: жінки-депутати ініціюють відставку Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Учора ми були свідками ситуації непрофесійної та ганебної поведінки чоловіка, який очолює комітет у закордонних справах. Обурення викликає не поведінка цього чоловіка, а брехня, яка посипалася, і виправдання такої поведінки. Я вважаю, що керівник комітету в закордонних справах повинен уособлювати дипломатію і представляти нас на міжнародній арені", - сказала Славицька під час виступу з трибуни Верховної Ради в четвер.

За її словами, в комітеті в закордонних справах є багато гідних жінок, готових обійняти посаду голови. Також вона заявила, що вони з колегами ініціюватимуть питання про відставку Яременка, оскільки вони не бачать жодної реакції від фракції "Слуга народу".

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Слова Славицької підтримала її колега з фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Ми хочемо підтримати виступи попередніх колег, що "слуги" насамперед мають думати про міжнародну репутацію України, а не коли голова профільного комітету підіграє найгіршим міфам про Україну, про те, що тут за сто доларів можна купити жінку. Це повна ганьба, і нам також здається, що голова комітету має подати у відставку", - сказала у своєму виступі Геращенко.

Підтримала ініціативу також народна депутатка "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова.

"Нам телефонують наші іноземні колеги та партнери, й вони обурені. Я вважаю, що у фракції "Слуга народу" є дуже багато гідних жінок, які можуть очолити цей комітет, із цим не повинно бути проблем", - заявила вона.

Нагадаємо, журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

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