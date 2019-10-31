Голова регламентного комітету ВР Кальченко: "Коли кажуть - скандал, представник Зеленського в ЦВК домігся скасування заборони Добронравову! - я мушу заперечити. Хлопці, мета-то була інша"

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, адвокати "Кінокварталу" були змушені оскаржувати заборону на в'їзд в Україну актора Федора Добронравова, оскільки без зняття цієї заборони позитивне рішення в питанні про прокатні свідоцтва серіалу "Свати" було б нереальним.

"Якби ми оскаржували тільки рішення Держкіно (про скасування свідоцтв. - Ред.), тоді суд спокійно нам би відмовив - і сказав, що рішення Держкіно прийняте на підставі всіх попередніх рішень (заборона на в'їзд Добронравову і внесення його до списку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці. - Ред.) і дій Міністерства культури і Служби безпеки, які не оскаржуються вами. А якщо ви їх не оскаржуєте, то Держкіно не мало іншого варіанта як скасувати прокатні свідоцтва. Практика така є. Тому ми говорили в суді, що не бачимо іншого виходу, виходячи з практики, яка склалася, як оскаржувати це все. Ми говорили, що так, безумовно, і рішення СБУ про заборону в’їзду Добронравову і звернення СБУ до Мінкульта з проханням внести Добронравова до переліку осіб, які становлять загрозу Національній безпеці, - воно не стосується "Кінокварталу". Але не оскаржувати їх ми не можемо, бо ми маємо тоді завідомо програшно справу", - пояснив Кальченко.

"Коли кажуть – скандал, представник Зеленського в ЦВК домігся скасування заборони Добронравову! – я мушу заперечити. Хлопці, мета-то була інша", - підсумував глава регламентного комітету ВР.

Повний текст інтерв'ю із Сергієм Кальченком читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На носі випуск продовження": Добронравов, який виступав в окупованому Криму, зніметься в продовженні серіалу "Свати"

Нагадаємо, в листопаді 2017 року Міністерство культури України внесло Добронравова до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Йому також було заборонено в'їзд в країну. Після цього художній керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому розкритикував заборону на в'їзд Добронравову, а Студія мала намір оскаржити заборону серіалу в міжнародних судах. Через Добронравова Держагентство з питань кіно також заборонило показ серіалу "Свати".

Зазначимо, що після того як Добронравову був заборонений в'їзд у країну він і ще один заборонений російський актор Іван Охлобистін показали на своїх сторінках у соцмережах знімки зі скульптурою "Кримнаш", зроблені під час фестивалю "Льодова Москва".

27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону на в'їзд в Україну актора Федора Добронравова та анулював заборону на ретрансляцію деяких фільмів з його участю, зокрема серіал "Свати". Телеканал "1 + 1" з 1 липня відновив показ серіалу Свати.

Український телевізійний серіал "Свати" є проєктом студії "Квартал 95", котрий вийшов на екрани в 2008 році. Останній, шостий, сезон серіалу вийшов на телеекрани в 2012 році. Автори історії відразу ж взялися до зйомок нової порції серій, проте окупація Криму та агресія Росії на сході України завадили їхнім планам.