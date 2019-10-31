Я думаю, що в цьому винен турборежим. Є три шляхи вирішення, - Арахамія про секс-скандал з Яременком

Про це Арахамія розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про те, які санкції можуть бути застосовані до Яременка, голова фракції сказав: "Я вважаю, що є три потенційні шляхи вирішення цього питання. Один шлях - пан Яременко йде з поста глави комітету. Другий шлях - більш суворий - пан Яременко йде з фракції. Третій шлях - зовсім суворий - пан Яременко добровільно відмовиться від мандата. Не може бути так, що уявімо, що нічого не було".

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Він зазначив, що підтримав би перший варіант.

"Тому що це було особисте листування. Так чи інакше, це не була політична якась історія. Тому перший варіант мене особисто би задовольнив", - сказав Арахамія.

"Я думаю, що в цьому, зокрема, винен турборежим", - додав Арахамія.

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Нагадаємо, журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.