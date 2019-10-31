"Дарниця" продовжить відстоювати право на виробництво свого "Корвалолу"

Про це йдеться в офіційній заяві "Дарниці", оприлюдненій у четвер.

Компанія нагадує, що суд розглядав скаргу "Дарниці" на рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ), ухвалене в 2017 році на користь компанії "Фармак". Тоді Апеляційна палата МЕРТ визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим щодо компанії "Фармак".

"Ми переконані, що діємо в правовому полі і не порушуємо жодних прав інтелектуальної власності, - йдеться в заяві.

"Дарниця" наголошує, що реєстраційні посвідчення на виробництво "корвалолу" в Радянському Союзі мали десятки заводів по всій країні.

"Радянське законодавство не закріплювало інтелектуальну власність за однією фізичною чи юридичною особою. "Корвалол", як і будь-яка інша торгова марка, був надбанням усього народу. Зараз "Корвалол" виробляють багато фармацевтичних компаній у різних країнах: в Україні, Росії, Білорусі, Узбекистані, Казахстані, Німеччині", - повідомляється в заяві..

Крім того, в заяві наголошується, що судові суперечки між "Дарницею" та "Фармаком", предметом яких була торгова марка "Корвалол", "Фармак" остаточно програв "Дарниці" у 2011 році у судах всіх інстанцій.

"Поновити цей позов було неможливо, тому у 2017 році "Фармак" штучно реанімував цю справу, вигадавши новий предмет суперечки – позначення "Корвалол Corvalolum"", - пояснює" Дарниця ".

Компанія також наголошує, що лікарський засіб "Корвалол-Дарниця" офіційно зареєстровано з дотриманням законодавства України, а елемент "Дарниця" в його назві чітко вказує на виробника, а тому сплутати цю торгову марку з іншими неможливо.

Як повідомлялося, улітку 2017 року Апеляційна палата МЕРТ визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим щодо "Фармаку". У 2018 році Київський апеляційний господарський суд за апеляційною скаргою "Дарниці" скасував це рішення. 25 червня 2019 року Велика палата Верховного суду своєю чергою направила справу на повторний розгляд до суду першої інстанції. Паралельно "Фармак" реанімував судовий процес, який стосується скасування держреєстрації препарату "Корвалол-Дарниця", посилаючись на нові обставини.

АТ "Фармак" засновано в 1925 році. Є однією з найбільших фармкомпаній України. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% - до 1,05 млрд грн.

Фармацевтична компанія "Дарниця" - лідер з реалізації лікарських засобів у натуральному вираженні з 1998 року. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн грн.