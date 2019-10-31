"Дикість і нісенітниця", - Коляда про спроби конгресменів США внести "Азов" до списку терористичних організацій

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З початку тижня я в Маріуполі, взяла участь у кількох потужних форумах, провела з десяток зустрічей з урядовцями, міжнародниками. Ніхто не стріляв, ми не ховались в підвалах, ми побували на відкритті сучасного новозведеного офісу. Чому? Бо в 2015-му бійці "Азову" пішли в наступ в напрямку Широкиного та відкинули ворога на кілометри вглиб. Вигризли, відвоювали шмат нашої землі навколо Маріуполя, убезпечивши його від артобстрів…І не лише там", - написала міністерка.

Коляда наголосили, що за 5 років війни бійці цього підрозділу воювали на різних ділянках, наступали, штурмували, обороняли та захищали.



"Вчинок конгресменів США, які намагаються протягнути "азовців" до списку терористів, вважаю дикістю та нісенітницею!

Наші воїни - наші захисники!"- резюмувала міністерка.

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Нагадаємо, 40 конгресменів-демократів з Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео, у якому вимагають внести український полк "Азов" і дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій. 25 жовтня Яременко заявив, що підготував проєкт листа до 40 членів Конгресу США, які звернулися до Держсекретаря Майка Помпео з вимогою пояснити, чому ОЗСП Нацгвадії "Азов" не внесено до списку терористичних організацій.

Як повідомив глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко (фракція "Слуга народу") звернення до Палати представників Конгресу США щодо окремого загону спеціального призначення "Азов" підписали вже 30 народних депутатів України.