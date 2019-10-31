Можливості для нормальної роботи з Росією НАТО поки не бачить

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в заяві за підсумками засідання комісії НАТО-Україна, що відбулося в четвер у Києві.

"Не може бути "ведення справ як зазвичай" (з Росією. - Ред.) до того моменту, поки не буде явної, конструктивної зміни в діях Росії, яка дотримуватиметься міжнародного права і виконуватиме міжнародні зобов'язання", - йдеться в тексті заяви.

В альянсі знову вказали, що засуджують і не визнають приєднання Росією Кримського півострова: "Ми закликаємо Росію повернути контроль над Кримом Україні. Ми засуджуємо триваюче нарощування військової присутності Росії в Криму, що є частиною ще більш широкої системи агресивних дій Росії в регіоні".

В альянсі також висловили стурбованість порушенням прав людини в Криму, зокрема щодо кримських татар.

"Ми закликаємо Росію дати доступ міжнародним організаціям у Крим", - зазначається в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має впровадити рекомендації Венеціанської комісії щодо прав нацменшин, - Столтенберг