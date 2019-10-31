Закон про розвідку точно буде до Нового року, із законом про СБУ складніше, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у кулуарах парламенту в четвер.

"Закон про розвідку точно буде до Нового року", - сказав Арахамія.

Він підкреслив, що профільний комітет вже закінчує роботу над цим законом.

Арахамія нагадав, що законопроєкт про розвідку є в "дорожній карті" гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС та НАТО, як і новий закон про СБУ.

Відповідаючи на запитання, коли Рада прийме закон про СБУ, глава фракції висловив надію, що до Нового року.

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"Я буду вважати перемогою, якщо ми це зробимо до Нового року, але це буде важко".

Нагадаємо, раніше глава СБУ Іван Баканов на зустрічі з послами G7 та керівництвом представництва НАТО і КМЕС презентував концепцію реформування СБУ.

Пізніше, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба повідомив, що колеги з НАТО вже отримали і вивчають проєкт закону про реформу СБУ.