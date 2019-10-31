Закон про розвідку точно буде до Нового року, із законом про СБУ складніше, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у кулуарах парламенту в четвер.
"Закон про розвідку точно буде до Нового року", - сказав Арахамія.
Він підкреслив, що профільний комітет вже закінчує роботу над цим законом.
Арахамія нагадав, що законопроєкт про розвідку є в "дорожній карті" гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС та НАТО, як і новий закон про СБУ.
Відповідаючи на запитання, коли Рада прийме закон про СБУ, глава фракції висловив надію, що до Нового року.
"Я буду вважати перемогою, якщо ми це зробимо до Нового року, але це буде важко".
Нагадаємо, раніше глава СБУ Іван Баканов на зустрічі з послами G7 та керівництвом представництва НАТО і КМЕС презентував концепцію реформування СБУ.
Пізніше, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба повідомив, що колеги з НАТО вже отримали і вивчають проєкт закону про реформу СБУ.