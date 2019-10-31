Нардеп від СН пропонує вивести закупівлю складного медобладнання із системи ProZorro, - Загребельська

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська.

За її словами, для того, щоб ціна була розумною, депутат пропонує встановити на таке обладнання індикативні ціни і купувати його за формулою "ціна = індикатив + маржа".

"Виключення із тендерного законодавства тенденційно було найпопулярнішою частиною закупівельного нормотворчого процесу. Кожен замовник намагався потрапити в цей перелік виключень, депутати лобіювали інтереси окремих галузей, а Міністерство економіки, Міністерство юстиції та АМКУ були "поганими поліцейськими", що захищали цей перелік виключень від розширення. Бо зрозуміло, що це скринька Пандори. Тільки дозволиш одному – відразу таких самих виключень вимагатимуть інші", - зазначила Загребельського.

Колишня держуповноважена АМКУ звертає увагу на загрозу прихованого введення державного цінового регулювання на конкурентних ринках.

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Вона зазначає, що найбільшим покупцем медичного обладнання досі є держава.

"А значить запровадження державного регулювання "індикатив + маржа" - це знов повернення до ручного керування економіки на заміну ринковим процесам. Коли держава централізовано буде вирішувати скільки коштує те чи інше медичне обладнання та яку маржу може отримати його продавець", - підкреслила Загребельська.

Відповідний законопроєкт ще не опублікований. Поки це публічна дискусія між народними депутатами.

"Сподіваюся, що далі дискусій подібні ідеї не дійдуть. Адже шлях вирішення проблем на конкурентних ринках ціновим або іншим ручним керуванням ними з боку держави - це вирішення однієї проблеми за рахунок створення десятка нових", - підсумувала Загребельська.

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