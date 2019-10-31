СБУ і ДБР проводять обшук на Миколаївській митниці у справі про контрабанду міндобрив

Про це йдеться в повідомленні Миколаївської митниці ДФС, передає Цензор.НЕТ.

"Керівництво Миколаївської митниці ДФС вітає слідчі дії Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань, які відбуваються на території митниці та які пов’язані з порушеннями під час оформленя ввозу мінеральних добрив", - повідомив начальник Миколаївської митниці ДФС Роман Кріль.

"Мною особисто була подана інформація до ДБР щодо можливих неправомірних дій тодішнього керівництва митниці. Зокрема, йдеться про те, що через митницю було пропущено 17 партій з мінеральними добривами без начислення антидемпінгового мита. Внаслідок цього є підозра, що держава зазнала збитків на суму 162,7 млн грн", - повідомив Роман Кріль.

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За його словами, наразі правоохоронці проводять обшуки за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу України "Зловживання владою або службовим становищем".

"Розраховую, що фахові дії СБУ та ДБР допоможуть викрити правопорушників та належним чином їх покарати. Це демонструватиме прогрес на шляху до очищення митної служби від шлейфу корупції та від осіб, які є носіями корупційної культури", - переконаний Роман Кріль.