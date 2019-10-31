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31.10.19 15:44

Маріонетки Кремля радять Зеленському не мріяти про повернення Криму, а думати про реінтеграцію України в Російську Федерацію

Маріонетка Кремля, так званий "голова комітету парламенту Криму з міжнаціональних відносин і питань народної дипломатії" Юрій Гемпель порадив президенту України Володимиру Зеленському задуматися над "реінтеграцією України в Російську Федерацію".

Маріонетки Кремля радять Зеленському не мріяти про повернення Криму, а думати про реінтеграцію України в Російську Федерацію

Гаяти час на спроби "реінтеграції" Криму до складу України безглуздо, заявив маріонетка Кремля Гемпель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру.

"Не варто гаяти час, якого і так бракує. Ті, хто говорить про реінтеграцію Криму, не думають про реальний стан справ. Крим ось вже понад п'ять років перебуває в складі Російської Федерації, і ніхто не збирається обговорювати якісь реінтеграції та брати в цьому участь. Пану Зеленському потрібно говорити, швидше за все, про реінтеграцію України в Російську Федерацію. Це було б розумно", - сказав маріонетка Кремля Гемпель.

"Політики, відірвані від реальності, досі продовжують перебувати при владі", - додав він.

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Напередодні Володимир Зеленський розповів подробиці його стратегії щодо деокупації та реінтеграції Криму та Донбасу.

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