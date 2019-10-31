Віцеспікер часів Януковича Калєтнік уже в Україні, - Горбатюк

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Зокрема, як зазначає Горбатюк, це стало можливим після того, як ексзаступник генпрокурора Луценка Сергій Кізь закрив справу проти Калєтніка.

За його словами, дію постанови Кізя про закриття справи планував скасувати новий генпрокурор Руслан Рябошапка, але поки так і не зробив цього.

"(Калєтнік. - Ред.) уже в Україні. Сфотографувався біля Верховної Ради. Постанова про закриття справи незаконна, її потрібно скасувати, що і було вирішено у вересні, після перших, ще конструктивних нарад з Рябошапкою. І до сьогодні рішення не ухвалено", - сказав Горбатюк.

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