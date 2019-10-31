Суддя затягує розгляд апеляції у справі про відпочинок Ситника за чужий рахунок у мисливському господарстві, щоб пізніше закрити провадження, - Сарган

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила речниця ексгенпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.

"8 жовтня Рівненський апеляційний суд мав розглянути апеляцію директора НАБУ на рішення Сарненського райсуду, який фактично визнав його корупціонером за історію з відпочинком у мисливському будиночку за чужий рахунок. Але так сталося, що суддя у справі, а за сумісництвом і голова Рівненського апеляційного суду Полюхович, оголосив перерву до 22 листопада, можливо, в надії закрити провадження за сплином термінів", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, голові НАБУ інкримінують недекларування елітного відпочинку, який йому оплачували треті особи. Згідно зі свідченнями свідка у справі, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав у мисливському угідді "Поліське-Сарни" Рівненської області п'ять разів.

Ексгенпрокурор Юрій Луценко заявляв, що "за свій відпочинок і відпочинок сім'ї своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою".

Ситник заявляв, що не визнає вину в адміністративному порушенні.

Він звинувачувався в порушенні встановленого законом обмеження для держслужбовців під час отримання подарунків. Зазначена стаття (ст. 172-5 Кодексу про адмінпорушення) передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією подарунка (1700-3400 гривень).

Пізніше Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.

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